Prefiero un regiotram por la Novena que TransMilenio por la Séptima: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se posesionó en el cargo este miércoles 1 de enero, se refirió en Mañanas BLU a los compromisos ya adquiridos para la construcción del metro de la ciudad, uno de los pilares de su administración.

Vea aquí: Hoy el metro es un poco loco; llega de la nada y termina en la nada: Claudia López

Publicidad

“El metro es un juguete necesario y costosísimo para Bogotá, cuesta 22 billones de pesos. Por eso, debemos sacarle todo el jugo y alimentarlo de todas las maneras posibles. He pedido que se revise si la troncal de la 68 es la troncal de más alta carga del metro al occidente y la respuesta es que sí”, indicó.

Señaló que ella no tiene nada contra TransMilenio, que, por el contrario, es uno de los temas que más le inquieta y le preocupa de su recién inaugurada administración.

“Si algo me preocupa y quiero hacer es que la ciudad se reconcilie con TransMilenio, pero no puede ser la base del transporte público. Vamos a tener un metro pesado, que termine en Suba y Engativá y tendremos una red de metros ligeros o regiotram que nos conectan con la región”, sostuvo.

Publicidad

Asimismo, la alcaldesa aseguró que ella prefiere a regiotram sobre TransMilenio porque, según dijo, tiene dos ventajas: regiotram puede traer pasajeros desde fuera de ciudad y, además, puede traer carga.

“Si hay que escoger entre los dos, pues mejor tener el regiotram (…) Prefiero un regiotram por la Novena que TransMilenio por la Séptima”, insistió la mandataria bogotana.

Publicidad

“La Séptima hay que arreglarla. La razón por la que me opuse siempre al TransMilenio por la Séptima es que no me parece el mejor modo de transporte público sobre ese corredor (…) La plata no es infinita y si uno tiene que escoger entre si manda TransMilenio por la Séptima o regiotram por la Novena, pues prefiero lo segundo”, añadió.

En ese sentido, López expresó que “desde el día uno” está descartado TransMilenio por la Carrera Séptima, una de las más transitadas y concurridas de la capital del país.

“De que vamos a alimentar el metro con la mayor demanda posible vía regiotram y TransMilenio no hay duda alguna”, sentenció López.

Finalmente, Claudia López ratificó al actual gerente del metro de Bogotá, Andrés Escobar.

Publicidad

Escuche la entrevista con la nueva alcaldesa de Bogotá:

Publicidad

Manténgase informado con las últimas noticias de Bogotá y sus localidades , hechos que son relevantes, información del tráfico, seguridad y la más completa información de la capital colombiana en BLU Radio.