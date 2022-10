Profesor denuncia que Secretaría de Educación le sigue pagando a pesar de no trabajar

Un profesor que dejó su labor por amenazas denunció que, pese a no estar trabajando, la Secretaría de Educación de Cundinamarca le sigue pagando el salario.

“Yo no voy a trabajar desde el mes de diciembre porque he recibido amenazas, pero el Gobierno me ha venido pagando y denuncio que mis niños y los del colegio tampoco tienen un profesor porque no han nombrado un reemplazo”, afirmó el docente Sergio Robayo.

El denunciante recalcó que podría terminar investigado por esta situación en calidad de funcionario público y asegura que ya interpuso varias solicitudes, acudió a las autoridades para reportar su caso, pero no ha encontrado respuestas.

El municipio de Villa Gómez por ser de sexta categoría depende de la Gobernación de Cundinamarca. El profesor dice que hay otras irregularidades y que a algunos les pagan mucho más del salario que deben recibir.

“A mí me pagan y estoy fuera del país, a compañeros que deben devengar 2 millones les pagan 4, hay gente que ya se retiró y le siguen pagando (…) manejan la plata de nosotros los colombianos como si fuera su chequera”, señaló.

