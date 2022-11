Programa completo Vive Bogotá 11 de febrero de 2015

Francisco Santos no se retracta de acusaciones contra administración Distrital El ex vicepresidente Francisco Santos aseguró que no está dispuesto a retractarsede sus acusaciones contra la administración del alcalde Gustavo Petro, al salir de la audencia de conciliación por las acusaciones de injuria y calumnia que impuso el alcalde de Bogotá a Santos luego de que lo tildara de corrupto.

Joven denuncia que 2 hermanas modelos la torturaron y desnudaron en Cundinamarca La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación por la golpiza de la que fue víctima la joven Carolina Muñoz, quien denunció que dos hermanas, que son modelos, la atacaran dejándola con la cabeza rapada y moretones en cara y cuerpo.

Petro agradece labor de procurador en recuperación del Hospital San Juan de Dios El presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunciaron este miércoles recursos y plan de salvamento para el Hospital San Juan de Dios.