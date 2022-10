Prohíben asbesto y dejan a 200 personas sin trabajo: alcalde de Campamento, Antioquia

Luego de que se conociera la decisión de un juez en Bogotá, que ordena que en 5 años no haya asbesto en Colombia, desde el municipio de Campamento, en Antioquia, elevaron su voz de protesta.

Campamento es un municipio ubicado en el norte del departamento de Antioquia y es el único de Colombia con mina de asbesto. Tiene 10.000 habitantes y de ellos 200 familias viven del mineral.

“Lo que pasa con esa decisión del juez es que me acaba de mandar a vagar a 200 personas que tenían sueños y expectativas. Si se prohíbe el uso es como cuando se prohíben las armas, supone uno que entonces nadie las tiene”, dijo a Blu Radio el alcalde de

Campamento, Jorge Durán, quien agregó que ahora esas personas sin empleo corren el riesgo de irse del municipio o dedicarse a cultivos ilícitos.

El alcalde también desestimó el argumento de que se prohíba el asbesto por salud pública.

“En 50 años en este municipio sacando asbesto no hay enfermedades relacionadas con el mineral y así lo ha certificado el hospital del pueblo. La gente aquí se muere de hipertensión, obesidad y estilos de vida poco saludables, no de cáncer de pulmón”, dijo el alcalde, quien insistió que la mina generaba ingresos adicionales al municipio en rentas propias por industria y comercio y ahora, tras el cierre del lugar, corren el riesgo de no tener cómo financiarse.

“Es que prohíben que el asbesto se transite, comercialice, distribuya y exporte. Acabaron de maniatar a la empresa, pero al pueblo y los empleados no les llegan ni las soluciones ni las alternativas ni los acuerdos con los campesinos”, dijo el mandatario local.

Actualmente, la empresa minera Las Brisas de Colombia S.A.S. es la dueña de la mina de asbesto en Campamento.