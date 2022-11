Protesta por tala de árboles en el Parque El Virrey, en el norte de Bogotá

La aparente tala de varios árboles en el parque El Virrey desató una ola de indignación y protestas por parte de vecinos de un exclusivo sector del norte de Bogotá.

Posteriormente, la entidad difundió un audio en el que un encargado de comunicaciones hizo la siguiente declaración: "No es un arboricidio, no es una simple tala, es una intervención integral en la que sí encontramos muchos árboles que tienen afectaciones, como fisuras, grietas, pudrición basal, descortezamiento, presentan daños estructurales, están secos o muertos en pie. Y claramente son susceptibles al colapso. Entonces, vamos a tener que intervenir con procedimiento de tala a 47 árboles. En compensación por esos 47 árboles, vamos a plantar entre 80 y 105 árboles nuevos, de especies nativas como roble, guayacán, nogal y abutilón. Pero la intevención no solo incluye eso: vamos a hacer el traslado de tres traslados de árboles que consideramos que están en muy buen estado y que pueden sobrevivir".

El operativo, según los vecinos, estaba programado para este martes 8 de mayo pero se habría tomado la decisión de adelantarlo de manera inconsulta.

“¿Por qué es el afán de talar estos árboles que no están en el alto riesgo?” cuestionó Juan Caicedo, coordinador científico de un grupo comunitario de cuidado del parque, en entrevista con BLU Radio.

Según Caicedo, cuando la comunidad se acercó a la directora del jardín Botánico, que estaba en el lugar sin distintivos institucionales, la funcionaria huyó del lugar sin dar la cara.

“Si ellos están actuando de esta manera en el Virrey, uno de los parques más estudiados y diversos con comunidad organizada, cualquier área verde en Bogotá no está a salvo”, declaró Caicedo.

Las imágenes de operarios del Jardín Botánico cortando los árboles fueron compartidas en redes sociales:



Juan Carlos sigue reportando el árbol que talaron en minutos, esperando si sólo van por uno o por más. pic.twitter.com/UzWm7ijosP — Daniel Bernal (@danielbernalb) May 7, 2018