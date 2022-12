Que Bogotá no termine pagando por la ineficiencia en la justicia: Alcaldía

El secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, alertó por la entrada en vigencia de la ley de racionalización de la detención preventiva, que dejaría en libertad a por lo menos 715 presos. La alerta se da luego de que el concejal del Partido Conservador Roger Carrillo advirtiera que esta ley permitirá que decenas de procesados por delitos graves queden en libertad y sin una condena.

Por tal motivo, el secretario de Seguridad le hizo un llamado al Ministerio de Defensa a que tome medidas a nivel nacional para evitar un aumento en la criminalidad del país. “Esto puede terminar redundando en problemas de seguridad, hemos hecho un llamado para que estas personas no salgan de la cárcel y no sean dejados en libertad por vencimiento de términos, que sean procesados rápido”, manifestó. “Que Bogotá no termine pagando por los problemas de ineficiencia en la justicia”, añadió Mejía.

Finalmente, advirtió que si los más de 700 presos quedan en libertad con brazalete electrónico o en prisión domiciliaria, es necesario que se monitoreen permanentemente “para que no salgan a delinquir”.

