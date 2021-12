“Quedé en medio de los dos muertos”: duro relato de sobreviviente de accidente en Bogotá

Un bus del SITP se accidentó este jueves en la calle 54A sur con carrera 77, en la localidad de Ciudad Bolívar, un hecho que dejó dos personas muertas y al menos 15 más heridas.

En diálogo con BLU Radio, Jorge Álvarez, quien sufrió una herida en la clavícula, relató detalles de cómo ocurrió el accidente.

De acuerdo con el pasajero, él viajaba en las últimas sillas del bus y voló, literalmente, hacia la parte de adelante.

“Iba en la última silla roja al pie de la puerta trasera. Volé por todo el bus hasta adelante. Íbamos bien y el conductor alcanzó a decir que se había quedado son frenos. No tuvimos tiempo de reaccionar, cogió vuelo y hasta luego. Quedé al pie de a la registradora”, añadió.

El bus, según relató, llevaba pasajeros de pie pues a esa hora, las 5:10 de la mañana, muchos ciudadanos toman esa ruta para llegar a sus trabajos. Además, dijo que la muerte lo tocó de cerca.

“Quedé encima de uno de ellos y el otro me cayó encima. Quedé en la mitad de los dos. El que estaba encima casi no me lo puedo quitar de encima. Quedé con la cabeza entre las latas del carro. Todo era muy confuso y oscuro”, manifestó.

TransMilenio, en un comunicado, informó que investigan las razones del accidente, aunque confirmó que este se debió a fallas mecánicas.

“Una vez se presentó el incidente, desde TransMilenio se activaron los protocolos de atención a través de la Secretaría de Salud para prestar atención médica a las personas que resultaron lesionadas, sin embargo, lamentablemente 2 personas fallecieron en el hecho. Sobre este caso ya iniciaron las investigaciones en coordinación con las autoridades para establecer las causas del incidente”, dice la empresa.

