¿Quién mató al diputado Mosquera y sus acompañantes en Chocó? Así va la investigación

Una semana después del asesinato del diputado del Partido de la U en Chocó, Alison Mosquera y tres de sus acompañantes: Alexander Mosquera, Stivenson Mosquera y Andrés Calvo, los cuerpos, con signos de tortura y violencia con arma blanca y de fuego, ya están sepultados.



Mientras políticos, familiares y conocidos en Quibdó hacían el sepelio, la Fiscalía y la Policía intentaban recoger pruebas de lo ocurrido.



En los cuerpos, tirados al río en la provincia del San Juan, quedaron pocas evidencias de quién o quiénes cometieron el crimen, por eso las autoridades se concentraron en buscar pruebas en la camioneta en la que se movilizan los tres hombres, un carro abandonado en la vía Istmina – Condoto. También allanaron viviendas y rastreando comunicaciones.

“Este caso está en investigación judicial, los responsables son la Policía judicial y la Fiscalía general de la Nación”, dijo el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez.



El diputado fue asesinado en una región donde muchos creen saber quién cometió los crímenes, pero son incapaces de nombrarlos. Los narcos, de carteles del Pacífico y México serían los culpables, aunque el secretario de Gobierno de Chocó, Yesid Machado, prefiere esperar la versión oficial.



“Todo el mundo ya sacó conjeturas y versiones, pero nosotros estamos esperando las versiones oficiales de la Policía y la Fiscalía. Estamos esperando que como nos dicen los generales, esas investigaciones den resultados y se dé con los responsables de este hecho”, dijo el secretario.



“El Chocó es el departamento de Colombia que tiene salida al Océano Pacifico y en el norte, al mar Caribe. Por eso, es un área de interés criminal de esos bandidos para narcotráfico y minería ilegal”, dice el comandante de la Séptima División quien, además, reconoce que en Chocó hay carteles internacionales dedicados al narcotráfico.

