Quienes quemaron carro particular en Bogotá pueden no ser taxistas: Hugo Ospina

Uno de los voceros de los taxistas en Bogotá, Hugo Ospina, manifestó que está “muy sorprendido” por la quema de un vehículo de Uber en el noroccidente de la ciudad.



“Yo no sé si fue un taxista, si fue un carro gemeleado. Me niego a creer que un taxista se vaya a poner a quemar un vehículo cuando sabe las implicaciones tan graves”, dijo.



Ospina manifestó que para él es claro “que no es con violencia como se va a sacar a Uber”.



“Se puede combatir a Uber con un verdadero servicio, no atacando a uno o al otro”, indicó.



Finalmente, aseguró que nunca ha incitado a la violencia y negó estar detrás de un volante en el que incita a los ciudadanos a atacar a conductores de la aplicación.



Un grupo de taxistas interceptó un vehículo, al parecer de Uber, y tras perseguirlo durante varios minutos por la avenida Boyacá, terminaron arrojándole gasolina y prendiéndolo por completo en el sector conocido como La Conejera.