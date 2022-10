Ramsés Vargas solicitó abogado de oficio para su defensa

El exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, solicitó al Centro de Servicios Judiciales una audiencia de sustitución de medida de aseguramiento desde el pasado 25 de febrero, la cual estaba programa para la mañana de este lunes.



Sin embargo, la diligencia no pudo realizarse debido a que solo asistió el representante de la Universidad Autónoma del Caribe, el abogado Rafael Pacheco.



El jurista señaló que el exrector ya había solicitado una audiencia de sustitución de medida de aseguramiento desde el pasado 15 de enero, que fue asignada para el 26 de febrero. Por lo anterior, el Centro de Servicios Judiciales notificó que Vargas Lamadrid no se presentó a la diligencia y solicitó una nueva audiencia.



“Había una solicitud firmada por el Dr. Ramés Vargas Lamadrid donde solicitaba sustitución de medida de aseguramiento con fundamento en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. El Dr. Ramsés Vargas no se presentó a pesar de que solicitó la audiencia".



Además, el representante de la Universidad Autónoma del Caribe reveló que Vargas Lamadrid solicitó un abogado de la Defensoría Pública en la nueva audiencia.



"Hay una solicitud dirigida al coordinador de Defensoría Pública donde se le solicita haga acto de presencia en el proceso de Ramsés Vargas, para el 1 de abril a las 10:00 de la mañana”.



Hay que destacar que, en caso de ser asignado el defensor público, este sería el quinto abogado que haría parte de su defensa dentro de la investigación que se sigue en su contra por el desfalco a la Universidad Autónoma del Caribe durante su administración.



Pacheco aseguró que, hasta el momento, desconocen la finalidad de estas solicitudes por parte de Vargas Lamadrid e indicó que no podría generar afectaciones en el proceso.







