Este martes 19 de abril regresa la Feria del Libro de Bogotá a los pabellones de Corferias, tras dos años llenos de restricciones por culpa del COVID-19. Ahora, con el regreso de uno de los eventos más querido por los capitalinos, en Sala de Prensa BLU, las mejores recomendaciones para vivir una semana de lectura.

Autos y escritores de diferentes obras literarias como Fernando Trujillo Sanz, Alberto Medina, María Elvira Arango, Felipe Zuleta Lleras, Álvaro Vanegas y Yolanda Reyes, estuveron en Sala de Prensa BLU para contar a detalle sus publicaciones.

Conozca los mejores libros para leer:

Para el alma no hay éxodo

El subdirector de Noticias Caracol, Alberto Medina López, regresó a esta edición de la Feria del Libro con su nuevo libro, el cuarto que escribe, 'Para el alma no hay éxodo' y reveló en la entrevista sus sensaciones de volver a este importante espacio. “Hay muchos años tejiendo la historia en la cabeza”, dijo él.

La biblia de los caídos

El 'rokcstar' de la literatura digital, el escritor español Fernando Trujillo Sanz, regresa a la FILBO de este 2022 con su reconocida saga 'La biblia de los caídos' que llegó a su octava entrega. Este relato es muy querido por los jóvenes porque maneja un exhaustivo empeño por internarnos en el oscuro mundo de lo sobrenatural.

“Tengo una obsesión con los temas del más allá, es raro que una de mis historias no gire en torno a esos temas”, mencionó.

1.000 preguntas

La directora del programa 'Los Informantes', María Elvira Arango, nos presenta para esta edición de la Feria del Libro su libro '1.000 preguntas'. La obra revela los 'secretos' de las mejores entrevistas de la periodista, "aunque parece sencillo, realmente lograr que alguien le cuente a uno sus pecados, logros o triunfos, tiene un valor enorme. Es una recopilación de entrevistas", dijo ella.

Más allá de la familia presidencial: vivencias desde el corazón de un Lleras

El periodista y panelista de Mañanas BLU, Felipe Zuleta Lleras, se arriesgó a escribir su propio libro y se presentará con su obra en esta edición de la Feria del Libro de Bogotá. En entrevista exclusiva con Jorge Alfredo Vargas, confesó sus sensaciones de crearla. Lo interesante de este libro es que muestro facetas de los Lleras que nadie conocía”, confesó.

Virginia cero: el origen del apocalipsis

El terror no se queda atrás en la Feria del Libro, por eso, el escritor Álvaro Vanegas experto en el genero regresa con su nueva obra 'Virginia Cero'. El bogotano confesó en Sala de Prensa BLU que, no fue fácil, pues no es un tema tan fácil en el país, pero es lo que le apasiona.

La casa imaginaria y el reino de la posibilidad

La escritora Yolanda Reyes contó en Sala de Prensa BLU su felicidad de volver a la FILBO. Además, ese riego de tomar historias para los niños que en su momento era algo más difícil en Colombia.

