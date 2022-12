Reportan accidente de vehículo dentro de centro comercial Gran Estación en Bogotá

Sorprendidos resultaron los visitantes del centro comercial Gran Estación, al occidente de la ciudad, luego de notar que un carro cayó de uno de sus sótanos al piso inferior justo al lado de las escaleras eléctricas. Afortunadamente no se registraron lesionados en este hecho y el conductor que estaba al frente fue valorado y resultó ileso.



“El reporte ciudadano manifiesta que un vehículo cae del primer piso al sótano de Gran Estación, se desplaza el equipo de Bomberos y el equipo de rescate técnico, aseguramos la zona y verificamos que no se encontraran personas atrapadas. No hay heridos y la movilidad es normal en el sector sin ningún riesgo para la ciudadanía”, indicó Pedro Manosalva, comandante del cuerpo de Bomberos.



Más allá de algunos daños físicos de la estructura, no se produjeron considerables afectaciones, mientras que el hecho se ha convertido en tendencia en las redes sociales.