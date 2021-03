Rompió el silencio: médica que grabó video en hospital de Bogotá asegura que tuvo que renunciar

En enero de este año se dio toda una polémica en Bogotá por cuenta de una fiesta realizada el 4 de diciembre por funcionarios en las instalaciones del Hospital Santa Clara.

Aunque en ese momento la gerente de la Subred Centro Oriente afirmó que se había enterado de lo acontecido hasta el 15 de enero de 2021, durante una sesión en el Concejo de Bogotá , se dio a conocer una grabación en donde la gerente confirma que sabía de los hechos desde el 5 de diciembre, un día después de la fiesta.

La doctora que grabó el video de la fiesta que se realizó ese día dentro de las instalaciones del hospital Santa Clara habló con BLU Radio y contó detalles de cómo sucedieron las cosas ese día y los inconvenientes profesionales que le trajo dar a conocer esas imágenes.

Cuando yo llegué allá la primera escena que me encuentro es varias personas en alto estado de alicoramiento, con el recorredor de turno decidimos registrar esto en video y ahí es lo que ustedes evidencian la gente enrumbada, pido que apaguen toda la celebración y salgan de la institución Dijo

También afirmó que al siguiente día reportó la situación a sus superiores y a la directora de la Subred, quien negó que tenía conocimiento de este hecho y, a partir de este momento, le cambiaron las condiciones laborales sin ninguna argumentación.

"Recibo una llamada de parte de la dirección de urgencias en donde me dicen que a partir de la fecha de febrero me cambian de unidad, me cambian las funciones que estaba ejerciendo y me mandan para Chircales y Altamira noche intermedia", agregó la médico.

Publicidad

Afirmó que Chircales, en el sur de Bogotá, es un lugar peligroso, de difícil acceso y donde todas las puertas son blindadas. Además le asignaron un turno de madrugada. Ante estas asignaciones, la profesional de la salud no decide aceptarlas.

También le quitaron las horas laborales, lo que le significó una reducción en su salario mensual de casi 1.500.000 pesos.

Finalmente afirmó que no se arrepiente de grabar el video, de hacer la denuncia, incluso, cuando se quedó sin trabajo.