Se estaría privatizando parte de Codensa y Emgesa por la puerta de atrás: concejal Carlos F. Galán

El concejal de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la asamblea general de la Empresa de Energía de Bogotá podría estar consumando una acuerdo irregular en el que se estaría privatizando parte de Codensa y Emgesa "por la puerta de atrás"

"Se est´á consumando un acuerdo entre Enel y el Grupo de Energía de Bogotá. Esos dos grupos han tenido un pleito más de cuatro años, en el que Bogotá siente que en cierta forma Enel ha incumplido el propósito de esa alianza que inició con el gobierno Mockus", sostuvo el cabildante.

"De agache están reduciendo la participación accionarla del Grupo de Energía de Bogotá en Codensa y Emgesa para llegar a un acuerdo con el grupo Enel", añadió.

Según Galán, las dudas surgen porque no se ha tenido en cuenta el concepto de un tribunal de arbitramiento.

"Se está llegando a un acuerdo para reducir la participación accionaria del Grupo de Energía de Bogotá en Codensa y Emgesa, lo hacen sin pasar por el Concejo de Bogotá, no se discute. Bogotá tiene un 51% de las acciones, donde hay un 8% que son acciones preferenciales que no tienen derecho a voto,l pero si en caso de ventas o de divividendos. Es un caso complejo, pero yo tengo la preocupación de que se esté llegando a un acuerdo donde no se defiendan bien los itnereses de la ciudad, donde se esté cediendo ante una presión", indicó el concejal.

"Estaríamos privatizando parte de Codesnsa y Emgesa por la puerta de atrás sin el debito debate", agregó Galán.

