Seguimos en lucha, sabemos que esto aquí no va a parar: novilleros de Bogotá

del Consejo de Estado de tumbar la consulta antitaurina en el país.



“Nosotros como minoría hemos triunfado, la justicia falló a nombre de las minorías, estamos contentos, agradecemos el fallo”, comentó.



Sin embargo, aceptó que los antitaurinos seguirán insistiendo en prohibir la fiesta brava en la capital del país.



“Seguimos en la lucha, sabemos que esto aquí no va a parar, el grupo antitaurino en la cabeza de Petro van a remover lo que sea”, añadió.



Cabe recordar que la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que es exclusiva competencia del Congreso de la República prohibir o no la práctica del llamado “espectáculo taurino”, por lo tanto no es viable la realización de una consulta popular como lo propuso el Alcalde Mayor Bogotá.