Siete días de incapacidad a niña de 11 años en posible caso de matoneo en Bogotá

de matoneo por parte de sus compañeros del colegio Inem Francisco de Paula Santander en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. (Lea también: Esta modelo denuncia ‘matoneo cibernético’ por publicación de video íntimo )



“Se presentó un incidente, empezaron a volar papeles, piedras, palos, tierra, zapatos y se fueron unos niños encima de mi hija, en el cual ella perdió el sentido, quedó sin oxígeno, nadie le prestó ningún auxilio, no habían directores o en vigilancia”, narró la madre de la menor.



Medicina Legal le dio siete días de incapacidad. La pequeña aún no ha podido reintegrarse a sus clases, pues tiene lesiones en sus brazos, piernas y cadera. (Lea también: 48% de menores y 78% de universitarios han publicado sus fotos sexuales en redes )



Según el rector del colegio, la agresión se presentó por un caso aislado por fallas en el protocolo de las salidas de los estudiantes y no por un caso de matoneo.