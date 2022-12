Suspenden novilladas en Bogotá por fiebre aftosa

Este sábado y domingo 13 no habrá novilladas en la capital del país, a pesar de que este fin de semana se tenían previstas dos corridas de toros gratuitas en la plaza La Santamaría.

Publicidad

Según la Corporación Taurina de Bogotá, la actividad no se llevará a cabo debido al brote de fiebre aftosa que se ha presentado en el país.

La seccional de Cundinamarca del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se abstuvo de conceder las licencias zoosanitarias para estos eventos, ya que la emergencia se ha extendido en diferentes lugares del país.

Publicidad

Vea también: Brote de aftosa estaría controlado el próximo viernes, dice Gobierno

Publicidad

Asimismo, no se realizará la consulta antitaurina prevista para este domingo en la ciudad luego de que la Corte Constitucional ordenara al Distrito revivir la iniciativa que se propuso durante la administración del exalcalde Gustavo Petro.

Debido a un vacío legal, en el que no se determinaba de dónde deberían salir los recursos para la consulta, la administración del Distrito anunció que las votaciones no se realizarán hasta que no se tenga la totalidad del dinero.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.