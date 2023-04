Comerciantes en Santa Librada, centro del comercio en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, han sido intimidado por supuestos miembros del ELN a través de llamadas telefónicas.

Según informó el Ojo de la Noche, los comerciantes están recibiendo llamadas en las que les piden desde sumas de dinero o uniformes camuflados, además de botas, para el ELN, supuestamente.

Una comerciante del sector intimidada declaró: "Estoy recibiendo llamadas en donde me están solicitando cierta cantidad de elementos o dinero para poder trabajar tranquilamente; camuflados o botas pontoneras, de 10 a 20 camuflados, están sobre un valor de 180.000 - 200.000 pesos".

Ya son ocho días en los que esta comerciante, al igual que otros trabajadores, no9 han podido abrir su negocio por temor a que atenten contra los locales o sus vidas.

Al parecer los tienen vigilados, pues en algunas de las amenazas les han especificado como se encuentran vestidos.

"SI yo no colaboro no me dejan abrir mi comercio. Ellos al momento me dicen si soy positivo o negativo para colaborar o si no van a atentar contra mi vida", agregó la comerciante amenazada.

Algunos de los comerciantes han tenido que aceptar los pagos para poder así operar, pero hacen un llamado a las autoridades para que les ayuden en materia de seguridad.