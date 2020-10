¡Tenga cuidado! Mujer pagó 15 millones en nueva modalidad de extorsión

Tenga cuidado con la interacción que tiene con otras personas por medio de las redes sociales. BLU Radio habló con una víctima de extorsión y está es su historia. “Me contactaron por Messenger y yo siempre tengo la costumbre de revisar el perfil, miré y era el perfil totalmente de mi amiga, copiaron todas las fotografías, era una cosa impresionante, yo quedé convencida de que era ella”, reveló.

Después de entablar una conversación con ‘su amiga’, hablaron por otra red social, y el delincuente le pidió el favor de recibirle una encomienda, a lo que ella engañada aceptó.

“Pasaron unos días y me llamaron que había llegado una encomienda, pero que superaba el monto para declarar en la Dian, te fuerzan tanto que te dicen que te van a meter preso si no pagas por evasión de impuestos y tiene cárcel de hasta 15 años”, relató.

“Yo me asusté y accedí, consigné 15 millones de pesos a unas cuentas que ellos dan supuestamente de los funcionarios asignados por la Dian. Y no bastó con eso, me llamaron por la noche y me dijeron que la mercancía no me la podían entregar porque el monto era mucho más elevado, que superaba los 300 millones de pesos”, agregó.

Según el relato de la víctima, en ese momento se dio cuenta que estaba siendo víctima de extorsión, por lo que decidió seguirle el juego al delincuente y denunciar ante las autoridades, logrando así la captura del hombre que pertenecía a una banda dedicada a este delito.

En total, cinco bandas fueron capturadas en Bogotá dedicadas a la extorsión y 29 personas las conformaban. Cobraban hasta 30 millones de pesos por extorsión y en su mayoría era reincidentes o inclusive delinquían desde la misma cárcel. Estas personas tenían más de 22 anotaciones y una cuantía criminal que supera los 1.000 millones de pesos.