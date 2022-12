Transporte ilegal, la solución a los habitantes del sur de Bogotá tras suspensión del SITP

Publicidad



A través de un comunicado, Transmilenio informó que, ante la imposibilidad del concesionario SUMA para allegar las pólizas de ejecución del contrato requeridas por la ley, se vio obligado a suspender la operación en la localidad de Ciudad Bolívar.



En total son más de 160 mil personas las que usaban el servicio de SITP en la localidad.



Blu Radio habló con algunos de los usuarios, quienes dijeron que tuvieron que esperar hasta dos horas para poder ir a sus lugares de destino.

En el sector de El Lucero, uno de los barrios afectados, los ciudadanos contaron que tuvieron que recurrir a vehículos particulares que se dispusieron a prestar el servicio ilegal de transporte hasta el portal de El Tunal.

Frente a esto, Eduardo Tovar, gerente del operador SUMA, señaló en Mañanas BLU que TransMilenio les informó en la tarde de este martes que a partir de hoy miércoles se suspendían todas las rutas, algo que ha generado caos en la movilidad del sur de la capital del país.



“Esto indica que 50 mil personas que en estos momentos debían haber llegado al Portal Tunal para tomar los buses articulados no tienen como transportarse”, señaló.



Agregó que, con esta decisión de TransMilenio, se está poniendo en juego el transporte de cerca de dos millones de personas en la localidad de Ciudad Bolívar.



Dijo, además, que el día de ayer martes, SUMA debía entregar una póliza administrativa, que, a su juicio, están al día y en orden, y no se pudo enviar porque hace más de 6 meses las aseguradoras le escribieron a TransMilenio advirtiendo que dichas pólizas no iban a ser renovadas por la crisis financiera del SITP.



Precisó que el Distrito debió haber tenido un plan de contingencia para solucionar las problemáticas del SITP y no dejar 500 buses en operación parados, perjudicando a los bogotanos.



“Estamos a la espera de que las aseguradoras nos respondan el día de hoy o, a más tardar mañana, para solucionar esta situación”, puntualizó.



Dijo que si los vehículos de SUMA salieran a operar el día de hoy, estos tienen al día todos los seguros requeridos.



Por su parte, Alexandra Rojas, gerente de TransMilenio, señaló que la compañía esperó hasta el último momento del día martes a que SUMA enviara las pólizas que amparan la ejecución del contrato.



Indicó que TransMilenio está intentando mitigar la problemática con mayor cantidad de buses de otros operadores en esta localidad.



“Estamos en una situación de contingencia, pero estamos trabajando para solucionarle el problema a la mayor cantidad de usuarios”, agregó.



Finalmente, la funcionaria precisó que esperan solucionar el problema con SUMA en el menor tiempo posible, pero que por ahora entre las opciones de TransMilenio está levantar el pico y placa ambiental del SITP provisional y así tener más buses para atender a los usuarios en esta zona de Bogotá.