Tras ser desalojados del Tintal, jóvenes de primera línea instalaron campamento en Bosa

En las últimas horas, la Alcaldía de Bogotá realizó el operativo de desalojo de más de 100 jóvenes que se encontraban desde hace varios días acampando en la zona de El Tintal, en un predio del distrito que había sido prestado para que estos jóvenes estuvieran allí por varios días.

Sin embargo, los jóvenes desalojados que aseguran no tienen a donde ir, llegaron a Bosa - Porvenir e instalaron varias carpas en el parque principal del barrio.

“Llevamos varios desalojos de espacios en donde la primera línea nos hemos establecido para organizarnos como comunidad y exigir derechos.”

“Nosotros no volvemos a nuestras casas porque dada que la situación laboral y social muchísimos no tenemos a donde llegar, porque entendemos que el ejercicio de la resistencia es en la calle, en donde somos visibles, nos vamos a mantener porque no somos ningunos vándalos. Estamos siendo víctimas de una persecución por parte de la Alcaldía de Claudia López.”

Desde muy temprano en horas de la mañana del miércoles 21 de julio , más de 100 hombres de la fuerza disponible y del Esmad, junto al personal de la Secretaría de Gobierno, realizaron este operativo.

“Tienen el miedo como ser humano, regresar y que los atrape la Policía Nacional o algún tipo de ente gubernamental y se desaparezcan, a más de uno le han montado vigilancia, hostigamientos, han llegado amenazas por redes sociales, nos ha tocado ir a veces sigilosamente y obviamente no vamos a exponer a nuestras familias”, señaló uno de los jóvenes.

Otra de la peticiones de los jóvenes tienen que ver con un espacio de participación política. “Pretendemos formalizar un partido políticos, sentimos que tenemos todos los ideales y podemos sentarnos con personas para internacionalizacionalizar ideas, no todos somos vándalos, terroristas, solos jóvenes que queremos expresar nuestro ideales y propuestas", puntualizó ‘Cali’.