Tutela o instancias internacionales: los caminos de Mockus para tumbar su nulidad

Lucy Bermúdez, presidente del Consejo de Estado, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de anular la elección al Senado de Antanas Mockus.



La magistrada Bermúdez explicó que se llegó a la determinación porque Mockus era el representante legal de Corpovisionarios y “se celebraron los convenios interadministrativos con Cundinamarca y Bogotá en el término inhabilitante a pesar de que él no haya firmado nada”.



La presidente del Consejo de Estado aseguró que Mockus tiene aún recursos frente a la determinación de la nulidad de elección y son vía tutela y asistir a instancias internacionales que son dos “mecanismos a los que pueden recurrir los ciudadanos en estos casos”.



Dijo que el “error” fue no haber dejado la representación legal de Corpovisionarios mínimo seis meses antes de su inscripción para participar en las elecciones al Senado.



Explicó que, para la Sala Mayoritaria, es lo mismo firmar los contratos que ser el representante legal, “en este caso Mockus no firmó, pero lo hizo la persona jurídica que él representaba, es decir, Corpovisionarios”.



“La corporación es un ente jurídico que tenía representación en un ser humano, y ese ser humano era Antanas Mockus”, afirmó.



Agregó que el proceso de pérdida de investidura es de carácter sancionatorio y se analiza de cierta forma “el tema subjetivo, la conducta de la persona”, pero en cambio en la nulidad se revisar es la situación como tal.



Sobre las posibles consecuencias para el partido Alianza Verde afirmó que el tema se podría analizar en el CNE con todo el tema de la personería jurídica de la coalición.



“Las decisiones no tienen que ver con las personas, nosotros somos jueces y analizamos los hechos y las pruebas”, aseguró.

