Uniformada murió arrollada por bus de Transmilenio mientras regulaba el tránsito

Una uniformada de la Policía de Tránsito de Bogotá murió después de permanecer ocho días hospitalizada, luego de ser arrollada por un articulado de Transmilenio.

Hacia las 9:45 de la noche una guarda de tránsito de 21 años de edad intentaba impedir que un vehículo hiciera un giro prohibido.



En ese momento la oficial no se percató que iba a pasar un bus de Transmilenio.



Transmilenio, a través de un comunicado, señaló que una vez analizados los videos de las cámaras de seguridad constataron que el conductor no habría cometido ninguna imprudencia y que, por el contrario, habría sido la oficial quien no se percató de la presencia del articulado.