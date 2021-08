¿Vacunarse para usar TransMilenio? Iniciativa de concejal para incentivar la vacunación en Bogotá

¿Sin vacuna no hay pasaje? Ante el avance de la variante Delta y la amenaza de un nuevo pico de la pandemia, el concejal del partido del Centro Democrático Oscar Ramírez Vahos propuso que las personas que no estén vacunadas contra el COVID-19 no puedan usar TransMilenio en Bogotá.

El concejal hizo un llamado ante las autoridades para incentivar a la ciudadanía a vacunarse, restringiendo el uso del servicio de transporte TransMilenio en la ciudad únicamente a personas que cuenten con la vacuna y, de esta manera, con la inmunización colectiva, no frenar la tan necesaria reactivación económica.

La iniciativa también amplía la restricción para el acceso a eventos públicos masivos, cines y restaurantes. Además, propone habilitar mayores aforos a los actualmente están permitidos para todos aquellos eventos, establecimientos y espacios que actualmente tienen restricciones del 50%, siempre y cuando los asistentes a estos espacios estén vacunados.

Escuche las noticias del momento en BLU Radio: