Un estudio revelado por la Universidad de los Andes, revela que, en promedio, la evasión de la tarifa del servicio de Transmilenio es de 15,4 % diarios y los domingos esta cifra se incrementa a 25,2 %, lo que equivale, según TransMilenio, a dos millones de evasores por semana.

Luis Ángel Guzmán, director del Grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) e investigador del estudio explicó que la evasión causa enormes pérdidas económicas a la ciudad, pero también influye negativamente en las percepciones de seguridad y calidad del sistema.

Según la muestra, los ‘colados’ o los evasores más frecuente son jóvenes (90,4 % son menores de 40 años y 72,2 % menores de 28 años); solteros 70,7 %; sin formación profesional (67 %), empleado 61,1 %. En términos de ingresos, cerca de 85 % gana menos de 800.000 pesos por mes.

“Basados en el estudio, los evasores coinciden en sacar excusas para justificar sus actos: no están satisfechos con el costo del pasaje, se sienten inseguros y no hay comodidad dentro del sistema. El modelo utilizado por los investigadores, además, predice una disminución en la probabilidad de evasión si se aumenta el costo de la multa. Sin embargo hacer ese cobro efectivo es muy difícil”, dijo

"Las variables latentes (no observables) sugieren que cuanto más satisfecho (y a más edad) está el usuario con el sistema, menor probabilidad de evasión. Sin embargo, en personas que no suelen seguir las reglas, la satisfacción no tiene gran efecto en la conducta de evasión", agregó Guzmán, quien complementa que, al año, se pueden perder aproximadamente 250.000 millones de pesos.

El estudio sugiere que la incorporación de guardias con perros tendría mayor efecto disuasorio en la evasión. Así, la probabilidad disminuye considerablemente si se retuviera al usuario por horas en la estación.

"El aumento de esas medidas de control reducirá la evasión, el valor de la tarifa es importante para los usuarios, ya que los costos de transporte representan una parte sustancial de sus ingresos mensuales, lo que crea barreras de asequibilidad en la población de bajos ingresos", explicó.

¿Qué dicen los colados?

En un recorrido que realizó Blu Radio por algunas troncales de TransMilenio, pudimos constatar que aún son centenares de personas que evaden el pago del sistema. Aseguran algunos de ellos lo hacen por la falta de dinero y por el costo del pasaje.

“Al final de mes más que todo, pues no tengo para el pasaje entonces toca, no me alcanza, el 20 o 21 ya no me queda la plata entonces pues ahí no queda otra si hay la posibilidad de colarse”, dijo uno.

Por su parte Jairo añadió que todos los días tiene que evadir el pasaje: “Obvio, todos los días, sino me alcanza a comer mucho menos para el pasaje, no me alcanza para comer, al otro día que logro algún pago ya no tengo dinero, era ayudante de cocina y ahora pues trabajo de ruso pero no me alcanza, si fuera más barato hasta de pronto, pero el servicio es muy caro”

Liliana Diaz añade que, aunque no le gusta y siente en algunos casos pena, la necesidad hace que se cuele.

“La necesidad, además el servicio es muy caro, no se justifica para un servicio tan malo”, argumentó.