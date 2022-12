Vecinos de barrio Bogotá denuncian ritos satánicos en árboles de la zona

denunciaron aterrorizados que en la parte alta de los arboles

han encontrado bolsas y contenedores con cabellos, figuras religiosas, cruces volteadas, alfileres y muñecos con alfileres.

Vea también: Denuncian que río de Cali fue usado para brujería en Semana Santa

Al parecer, se trataría de redes de satanismo que operan en el sector del humedal.

“Hace dos días que salía a pasear a los perros me dio por mirar a los árboles y me di cuenta de las cosas que colgaban y que eran bastante extrañas. En el piso también había muñecos y me pareció espeluznante. Todas las personas debemos unirnos y no deberíamos permitir que nos invadan de estas cosas que no sé si sean sectas satánicas”, señaló una vecina.

La Policía de Suba ha atendido el llamado de la comunidad e investiga la situación.

“Decirles que cuenten con las autoridades, especialmente la Policía que va a coordinar con las entidades del Distrito para organizar jornadas de limpieza con ayuda de la comunidad para que en este sector no se vuelvan a ver estos elementos que causan una sensación de intranquilidad en los residentes”, señaló coronel Diego Vásquez.

Las autoridades ya investigan quiénes son los responsables de estos actos y de dejar estos elementos en los árboles de la zona.

