Vía al Llano no se abrirá hasta que estén condiciones mínimas de seguridad: Gobierno

La situación en la vía que comunica al centro del país con los Llanos Orientales sigue siendo crítica. En las últimas horas se pasó de tener 10 derrumbes a tener 21 puntos en los que los deslizamientos de tierra y la caída de rocas ponen en riesgo la circulación de vehículos.

"Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo. Es un hecho extraño, derivado de la ola invernal. El aguacero que cayó este domingo generó avalanchas, algo que no había ocurrido en los últimos 25 años. Eso, sumado a un factor que nos preocupa bastante, está afectando gravemente la vía", señaló el viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez.

Ese factor adicional es la intervención del hombre, pues al cambiar el uso agropecuario del suelo en las montañas que rodean la vía, cambiando de cultivos tradicionales a unos que debilitan la integridad de la tierra y que la debilitan ante las lluvias.

Este y otros factores han llevado al Gobierno a ser cauteloso con la reapertura de la vía.

"La vía no la vamos a abrir hasta que no existan las condiciones de seguridad necesarias. Mal haríamos en ser irresponsables, abrir la vía prontamente y luego de una avalancha tener muertos. Eso no va a ocurrir bajo este Gobierno", enfatizó Gutiérrez.

Conscientes de la importancia de esta vía, las autoridades coordinaron con la Policía de Carreteras el reforzamiento de la vigilancia en las rutas alternas que deben usar los particulares, los transportadores de pasajeros y de carga para conectar a Bogotá con la capital del Meta.

A eso se suma la petición a las empresas aeronáuticas para aumentar sus frecuencias en esta región del país.

Congresistas del Meta piden solución a constantes cierres en vía Bogotá-Villavicencio

para los miles de usuarios que diariamente se movilizan por este importante corredor vial. Los constantes cierres, que se agudizan además en época de lluvias,

están provocando graves afectaciones en sectores como el turismo y el comercio.

Vea también Diputado del Meta denunciará a director de UNP por conflicto con teléfonos satelitales

La senadora Maritza Martínez, del Partido de La U, pidió a Avianca, única aerolínea que opera desde la capital del Meta, que programe vuelos adicionales con tarifas especiales, no solo este lunes, sino durante los días que continúe la emergencia en la vía al llano.

“La solución está en manos del Gobierno, que requiere de inversiones urgentes. No tenemos una vía alterna; vía aérea contamos con una aerolínea, apenas con dos frecuencias diarias a Bogotá. La verdad es que el Gobierno tiene que ponerle cuidado a esta situación”, indicó Martínez.

La congresista denunció que por esta vía circulan, desde el llano hacia Bogotá y el resto del país, buena parte del petróleo que produce Colombia y los alimentos que se consumen en la capital del país. Además, las actividades económicas de la región están sufriendo un duro golpe, “por lo cual se necesita un corredor de acceso alterno, ante los problemas que hay en la vía Bogotá - Sisga - Guateque”.

Alejandro Vega, representante a la Cámara del Partido Liberal, también se pronunció sobre esta problemática, señalando que “se necesita voluntad política del Ministerio de Transporte para que se haga el seguimiento necesario a la concesionaria y que los trabajos se hagan en los cronogramas y la agenda previamente establecidos, para poder terminar las tareas en el menor plazo posible”.

Vega afirmó, además, que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Concesionario Coviandes deben dar claridad al departamento del Meta y a la Orinoquía sobre las medidas que tomarán para conjurar la emergencia.

En los próximos días se realizará en el Congreso un nuevo debate de control político sobre este tema, buscando respuestas del Gobierno Nacional y las distintas autoridades.

Este lunes ya es imposible reabrir la vía Bogotá - Villavicencio: Coviandes

El concesionario Coviandes aseguró que este lunes 27 de agosto no será posible reabrir la vía Bogotá - Villavicencio, especialmente por las condiciones climáticas que se avecinan, la cantidad de material que aún hay y los riesgos que pueden tener los trabajadores en el corredor.

"A pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho durante el día, no se ha logrado retirar el material que quedó depositado y existen condiciones no seguras en el KM 64. Vamos a continuar los trabajos de limpieza, pero dado a la gran cantidad de lluvias y la aparición de nuevas grietas en el talud, se considera necesario realizar el cierre y la retoma de las actividades este martes", explicó el ingeniero del concesionario, Fernando Castillo.

Por otra parte, el ingeniero reiteró a los usuarios y conductores que no pueden movilizarse en la vía, devolverse a su lugar de origen para evitar riesgos.

"Le insistimos a las empresas transportadores que tienen

vehículos en los puntos de control que se devuelvan", dijo.

"Ya hemos despejado

los vehículos que se encuentran en el cierre", añadió.

Finalmente, Coviandes aseguró que dispone de más de 50 equipos pesados y casi 60 personas para atender esta situación y remover el material en la vía.

