Video: El momento exacto en que el papa Francisco se golpea la cara

En redes sociales circula el video del momento exacto en que el papa Francisco se golpeó el rostro durante un recorrido a bordo del papamóvil por las calles de Cartagena.



Pero Francisco restó importancia al incidente e incluso bromeó sobre lo sucedido con el preocupado público y los periodistas presentes.



"Me di una puñada, estoy bien", dijo el sumo pontífice a un periodista al salir de la casa de Lorenza, una humilde mujer a la que visitó en el barrio San Francisco de la urbe caribeña, según se ve en un vídeo.



Tras haberse golpeado con el cristal del vehículo y que una gota de sangre le manchara la esclavina o muceta, el papa recibió asistencia médica por parte del comandante de la Gendarmería Vaticana, Doménico Giani.



Le puede interesar: Me di una piñada: papa Francisco explica golpe en papamóvil.



En la casa de Lorenza le aplicaron hielo en las dos heridas y le lavaron la esclavina que se veía aún húmeda al momento de abandonar la vivienda de donde salió sonriente y con una pequeña cura blanca en la ceja izquierda.



"Estoy contento. No lo siento", dijo el papa al referirse el golpe.

Publicidad