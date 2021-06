Video: Joven murió arrollado en Bogotá por una moto cuando trataba de huir de ladrones

Bryan Camilo Vega, de 27 años, murió arrollado por una moto cuando trataba de huir de unos delincuentes en el Centro de Bogotá, según reveló Noticias Caracol.

Los delincuentes lo interceptaron y, en su intento de escapar, fue arrollado por Lorena Triana, quien pasaba en ese momento en su motocicleta.

En las imágenes se ve cómo los hombres, pese a que el joven está gravemente herido, le roban sus pertenencias. Dos carros pasan, sin detenerse, hasta que un vigilante interviene.

La mujer resultó herida y le contó a Noticias Caracol que está viviendo un calvario por cuenta del accidente.

"Yo me dirigía para el Hospital, yo trabajo en el centro muy cerca de donde ocurrieron los hechos. En esta situación quiero hacerle entender a los familiares del muchacho que él iba para su trabajo y yo también. Nadie pensó que esto llegara a pasar, esto es un accidente. No me siento culpable, esa es la paz que yo siento. Tengo la tristeza de no poder recordar y decir ‘así pasaron las cosas’. No me acuerdo, eso es lo más triste y doloroso", dijo.

Sobre la responsabilidad de la mujer, el abogado Francisco Bernate dijo que no se considera como un delito para la motociclista.

Publicidad

“Puede evaluarse una responsabilidad en esta muerte a las personas que pretendían robarlo y pusieron en peligro a quien finalmente terminó fallecido en estos lamentables hechos”, expuso Francisco Bernate.