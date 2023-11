Video: Juan Pablo Raba, víctima de brutal robo en Bogotá; lo golpearon frente a sus hijos

Un nuevo hecho de inseguridad se registró este lunes festivo, 6 de noviembre, en Bogotá. La víctima de este hecho violento fue el reconocido actor Juan Pablo Raba, quien a través de sus historias de Instagram contó los aterradores momentos que vivió junto a sus hijos.

El actor se encontraba caminando junto a sus hijos cuando fue interceptado por cinco delincuentes, quienes lo amenazaron, lo golpearon y le robaron sus pertenencias.

"Me asaltaron. Estaba con mis hijos en la montaña, estábamos caminando. Cinco personas nos asaltaron. Me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas del matrimonio. Estamos bien, afortunadamente... Simplemente, por si llevan a recibir algún mensaje, o algo extraño de mi parte, alguna solicitud, sepan que no soy yo. Y bueno, cuídense por ahí", contó Juan Pablo Raba.

"Me acaban de asaltar. Si reciben alguna comunicación de mi parte diferente a esta no soy yo", publicó en sus redes sociales el actor reconocido por su personaje en 'Mi Gorda Bella'.