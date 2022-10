Video: mujer que amenazó a taxista con un cuchillo contó su versión de los hechos

Por primera vez, Ana María Vadalá Baraque, la mujer que amenazó a un taxista con un cuchillo por parquear el vehículo frente a su vivienda y quien agredió a un periodista que intentaba indagar sobre lo ocurrido, volvió a ser noticia. Esta vez, por contar su versión sobre los hechos que la hicieron viral esta semana en Barranquilla.



En medio de una conversación con un transeúnte, Vadalá, la protagonista de los videos manifestó que lo ocurrido surgió en defensa personal luego de sentir que, tanto el taxista como el periodista, vulneraron sus derechos.

“Yo no te voy a agredir porque tú no me agrediste. Al taxista le dije que por favor quitara el carro del parqueadero, pero me dijo que me jodiera y se fue a tomar una cerveza”, precisó la mujer.

En el video también se percibe cómo en medio de la conversación, un grupo de personas que transitaban frente a la vivienda de esta mujer en el norte de la ciudad, le lanzan improperios.

Vadalá Baraque manifestó ser doctora en genética y biología, además de escribir gran cantidad de artículos en revistas científicas.

“Con todo lo que he estudiado en mi vida, con todos los artículos que tengo en revistas, nunca me hice famosa y resulta que por una cosa de estas, me hizo famosa un taxista”, agregó.

Al final de la entrevista, asegura que actualmente se dedica a recoger animales de las calles de la ciudad y también a rescatar a los que abandonan en las afueras de su vivienda.