“Yo no tengo pruebas": concejal que denunció presunto caso de corrupción en la Uaesp

La concejal del Partido Liberal María Victoria Vargas detalló en Mañanas Blu la denuncia que hizo en el Concejo de Bogotá y que puso en conocimiento ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción dentro de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, que, por el momento, generó la renuncia de la directoria saliente Luz Amanda Camacho.

Vale recordar que Vargas señaló en su denuncia una posible irregularidad para la adjudicación del contrato de concesión de los cementerios y sobre el presunto pago de comisiones por más de $1.500 millones a la entonces directora y otros funcionarios de la Uaesp.

Publicidad

“A mí no me consta que lo que me dijeron sea cierto, pero me parece grave. A la Fiscalía le corresponde establecer la presunta responsabilidad penal”, dijo.

La concejal enfatizó que el año pasado le envió la información al fiscal general Francisco Barbosa para que evaluara la situación y, de ser necesario, iniciara una investigación. Aunque reconoció que no tiene pruebas de los presuntos sobornos.

“Yo no tengo pruebas (de los sobornos), porque al que le corresponde evaluar las respectivas informaciones que se han recibido es a la Fiscalía General de la Nación y por eso desde el 20 de diciembre, que se hizo el debate, y donde yo recibí una información, que me pareció grave, consideré que lo pertinente, como servidora pública cuando uno tiene conocimiento de un presunto delito, es ponerlo en conocimiento inmediatamente de la autoridad competente”, indicó la concejal.

María Victoria Vargas también comentó que desde la Controlaría de Bogotá se realizó una auditoria especial al contrato de la adjudicación de concesión de los cementerios y se llegó a la conclusión de una “presunta incidencia penal y disciplinaria”.

Publicidad

¿Cuál es la información que le llegó?

La concejal María Victoria Vargas se mostró cauta cuando se le preguntó por la información que recibió para realizar la deuncia del presunto caso de corrupción en la Uaesp.

Publicidad

“Todo eso es reserva de la investigación. Yo no formulé un denuncio penal, lo que hice fue poner en conocimiento de los hechos al fiscal. Es deber de todo servidor público”, agregó la funcionaria.

#ATENCIÓN La denuncia que hice en el @ConcejoDeBogota y que puse en conocimiento de la @FiscaliaCol sobre presuntos hechos de corrupción para la adjudicación del contrato de concesión de los cementerios en Bogotá, produjo efecto, RENUNCIÓ la directora de la UAESP. @Uaesp https://t.co/dxYKOTE1Rp pic.twitter.com/dMTvCiC428 — María Victoria Vargas (@VargasSilvaMV) January 16, 2023

Puede ver: Las razones de la Fiscalía para negar solicitud de suspender órdenes de captura a 16 paramilitares