180 días después de intervención a Electricaribe, sigue sin mejorar el servicio: Name

El senador José David Name ha denunciado en las últimas horas que el cambio en Electricaribe ha sido más para generar un cortocircuito que empeora el servicio, en lugar de una solución para la crisis. Estas críticas surgen a propósito del balance que presentó el agente interventor por la Superintendencia de Servicios Públicos el cual calificó como “desconsolador”.



En un artículo publicado por Name en su cuenta de Twitter afirma que no ha habido continuidad, las quejas crecen, las protestas, las asonadas, los bloqueos de vías públicas y de carreteras, son inocultables. Con saldo de víctimas mortales, heridos y detenidos, porque la gente está hastiada de tanto abuso.



Finalmente, el parlamentario señala que el cobro de la cartera sigue de regular a malo, porque apenas se ha podido incrementar el ingreso en solo 1,67% durante el tiempo de intervención. “La denominada campaña de recaudo “La Formulita” que va hasta el 31 de julio, parecería que no dará lo que indican los actuales voceros”, precisa.



“La situación del servicio eléctrico en la Costa Caribe no admite más anuncios fallidos, ni soluciones temporales dentro de las cuales se pagan unos altos sueldos a ejecutivos de supuesto alto nivel que no se reflejan en la satisfacción del cliente final en hogares y empresas”, concluye el artículo.