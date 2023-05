A mi sobrino lo mataron por una beca: tía de soldado atlanticense asesinado en Bogotá

En el barrio El Carmen de Malambo, Atlántico, esperan que en las próximas horas arribe el cuerpo de Joan Escudero García, el soldado de 20 años que la tarde del jueves fue asesinado en el cantón Occidental de Bogotá a manos del compañero que estaba prestando el servicio de centinela.

Desconsolados, familiares lamentan que a Joan le quitaran la vida por lo que dicen, fue un aparente caso de celos al haberse ganado una beca para adelantar el curso de suboficial del ejército.

María Sonia Escudero, tía del soldado asesinado, indicó que el curso empezaba en el mes de septiembre, sin embargo, tras terminar de prestar el servicio militar Joan se quedó en el batallón calificando para ganarse los estudios.

“Estaba de dragoneante recibiendo a los nuevos grupos que la verdad no teníamos el dinero para ese curso que él quería. Él nos dijo, no se preocupe tía que yo me gano esa beca y por envidia me lo mataron, por ganarse el cupo”, dijo entre lágrimas María Escudero.

Publicidad

Joan Escudero antes de ingresar al Ejército era toda una promesa del boxeo, deporte con el que le trajo dos medallas de oro al Atlántico en competencias.

Le puede interesar: