A pocas horas de primer debate del PND no hay acuerdo sobre Electricaribe

Se agota el tiempo para construir el texto de Plan Nacional de Desarrollo y aún no está claro qué va a pasar con algunos de los temas más polémicos como la sobretasa a la energía para financiar a Electricaribe, las facultades extraordinarias para que el presidente pueda fusionar, eliminar o crear entidades públicas y la eliminación de funciones del Departamento Nacional de Planeación.

Por ley la primera votación del Plan de Desarrollo debe realizarse antes de este sábado 23 de marzo y en ese sentido la pronuncia (que es el texto modificado) debería ser radicada el martes. El problema es que hay cerca de 3.000 proposiciones sobre la mesa y, a pesar de que los ponentes llevan semanas de reuniones privadas con el Gobierno, algunas discusiones importantes se han aplazado hasta el último minuto.



"Yo creo que aquello que genera conflicto se dejará para que sea en las comisiones conjuntas donde se vote. Lo que no alcancemos a llegar a acuerdo lo dejaremos allí y ya se iría a votación a primer debate", explicó el senador John Milton Rodríguez de Colombia Justa.



"La verdad se está tratando de hacer un trabajo muy juiciosa en revisar proposición por proposición y no solamente las que diga el gobierno que tiene el aval. En este momento la pelota está en la cancha del Congreso y somos nosotros los que decidimos qué va y qué no va", aseguró la representante a la cámara Katherine Miranda.

Los temas que aún están pendientes de discusión han generado divisiones dentro y fuera del Congreso. Por ejemplo, la sobretasa en la factura de energía de los estratos 4, 5 y 6 para financiar Electricaribe cuenta con el apoyo del gobierno y de la bancada costeña, pero muchos congresistas de otras regiones se oponen a la propuesta. Por su parte, las facultades al presidente Iván Duque para que reforme al estado han generado oposición en varios partidos, finalmente 11 ex directores del Departamento Nacional de Planeación emitieron una carta pública para pronunciarse en contra del artículo que le quita competencias a esta entidad.



Lo que sí está claro



Hay algunos hechos en los que existe consenso. En primer lugar, ya se acordó eliminar los artículos relacionados con impuestos a los licores. En segundo lugar, se incluirá un artículo nuevo para aclarar que las cuentas AFC y los fondos de pensiones voluntarias no tienen impuesto a la renta. Finalmente, también se acordó retirar algunas propuestas del gobierno como la que pretendía reducir los subsidios de electricidad para los estratos 1, 2 y 3 y la que buscaba aumentar la cotización para salud y pensión de los trabajadores independientes.