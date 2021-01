Absuelven a alias la ‘Diabla’ en caso de robo a la casa de los padres del senador Armando Benedetti

Elizenis Muñoz Navarro, más conocida como ‘la Diabla’ fue absuelta dentro del proceso que la justicia le seguía por su supuesta relación con el robo a la vivienda de los padres del senador Armando Benedetti.

La mujer había sido capturada el 22 de febrero del año 2018 y era acusada por el hurto de un automóvil marca Audi, así como 20 millones de pesos en efectivo y otros elementos de valor. Sin embargo, el abogado de Muñoz Navarro logró demostrar su inocencia con el testimonio de dos trabajadores de la vivienda, quienes fueron testigos del robo.

Desde la cárcel de Montería, donde está detenida purgando una condena de 155 meses por porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado, Muñoz Navarro habló con BLU Radio vía telefónica.

"Me siento un poco triste, desanimada, porque a mí la prensa me tiene una persecución muy dura. No entiendo por qué, si yo no he hecho nada malo. Hace rato había cambiado demasiado. Me hicieron un falso positivo por el proceso de Benedetti, algo que gracias a Dios ya me exoneraron y se supo la verdad, nunca hubo pruebas contra mí", dijo.

"Pido que me dejen quieta, le están haciendo mucho daño a mis hijos. No sé hasta cuándo me van a seguir persiguiendo de esa manera. Estoy en una cárcel de máxima seguridad", añadió.