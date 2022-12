Adopción de menores sin ninguna discriminación: editorial de Ley del Montes

Muy pocas veces se ha visto en la historia reciente del país que un proyecto de ley tramitado en el Congreso de la República genere tanta controversia, como ocurre con el que busca prohibir, mediante un referendo, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y por personas solteras, iniciativa promovida y defendida por la senadora liberal Viviane Morales.

La iniciativa – que tiene el respaldo de más de dos millones de firmas- ya fue aprobada por la Comisión Primera del Senado con el apoyo de diez parlamentarios. Es decir, al menos en esa Comisión hay una decena de congresistas que piensan igual que Morales, en el sentido de que sólo las parejas heterosexuales son óptimas o están en capacidad de adoptar a menores de edad.

Es evidente que ese modelo de familia moderna sólo cabe en la cabeza de unas pocas personas, entre ellas la senadora, quien milita en el partido que en toda la historia ha sido defensor de las libertades y los derechos de las minorías.

No sobra recordarles a los defensores de la iniciativa que el modelo de familia en el mundo en general y en Colombia en particular cambió de forma drástica en los últimos años. La guerra llevó a miles de madres solas a ponerse al frente de sus hogares y de sus hijos, pues sus maridos fueron muertos por paramilitares o grupos guerrilleros. Hay miles de tías educando sobrinos, porque sus padres fueron asesinados. Hay abuelos criando nietos, huérfanos de padres y madres. Hay madres solas sacando adelante sus hogares, porque tuvieron la desgracia de toparse con hombres irresponsables, abusadores y maltratadores.

La senadora Morales sostiene que su iniciativa es víctima de “un terrorismo mediático”, cuya finalidad es la confundir a la opinión pública. Sostiene que quienes se oponen a la misma se basan en mentiras y engaños.

No hay tal. La oposición a la iniciativa se fundamenta en que se trata de un proyecto abiertamente discriminatorio, que sólo concibe un modelo de familia, que deja por fuera de derechos y deberes a quienes no encajan en dicho él y que son millones de colombianos.

Y por cuenta de ese prejuicio se les está negando la posibilidad a miles de niños colombianos de ser adoptados por quienes estarían en capacidad de brindarles el amor y el cariño que no encontraron en sus hogares. Muchos de esos menores provienen de hogares conformados por parejas heterosexuales –es decir “óptimas”- que violaron todos sus derechos y les negaron uno de los más importantes: el derecho a ser felices.