Al menos $3’000.000 estarían cobrando en La Modelo por una celda: sindicato del Inpec

El sindicato del Inpec denunció públicamente un presunto caso de corrupción al interior de la Cárcel Modelo de Barranquilla. Según el dragoneante Miltón Anibal, reclusos han manifestado que les estarían cobrando entre 2 y 3 millones de pesos para poder acceder a una celda en buenas condiciones.

“Estos ofrecimientos vendrían por parte del comandante de vigilancia de la cárcel. La denuncia se la manifesté directamente a funcionarios que vinieron de la regional norte del Inpec en donde les indicamos que según reclusos, el derecho a tener celda en la cárcel Modelo valía 2 y 3 millones de pesos”, expresó el funcionario.

Según Aníbal, las celdas que se están negociando son aquellas que estaban asignadas a los procesados de justicia y paz que han recobrado su libertad tras cumplir la condena.

“Esta semana se hicieron movimientos de unos internos porque se desocupó un pabellón donde estaban los miembros de las autodefensas unidas de Colombia, como no hubo un control sobre esas celdas, le colocaron un precio especial. Estamos en contra de la corrupción porque no es posible que familias tengan que vender lo que no tienen para dárselo a un funcionario”, expresó el líder sindical.



