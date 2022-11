Alcalde de Soledad promete “ahorcarse” si no logra construir sede administrativa

En día pasados, el alcalde de Soledad, Joao Herrera, se arrodilló y prometió ahorcarse si no lograba construir la nueva sede administrativa de la Alcaldía de Soledad en el portal de Transmetro de Murillo.



El mandatario aseguró que se debe cumplir ya que se debe a un compromiso de su plan de Gobierno y agregó que no se puede ir “sin dejar esto ejecutado”.



Sobre la promesa de ahorcarse, el funcionario público señalo que esta lleva “implícito una decisión tajante" ya que considera que Soledad debe tener su sede y que "desde allí comienza el principio de la institucionalidad indicando que "no tiene ni siquiera como reunir a todos sus secretarios de despacho en un solo sitio".



