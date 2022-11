Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, dice no estar huyendo de la justicia

En una entrevista concedida al diario El Meridiano de Córdoba, el exgobernador Alejandro Lyons Muskus aclaró que está fuera del país atendiendo temas personales y médicos y no huyendo de la justicia.



Lyons, quien debía acudir este jueves a una audiencia de imputación de cargos por 20 delitos de corrupción programada por la Fiscalía, se encuentra en el extranjero desde el pasado 23 de abril.



“Desafortunadamente mi abogado no puede acudir por unos compromisos previamente adquiridos, una vez se reprograme la diligencia estaré acudiendo el llamado de la Fiscalía en el tribunal de Bogotá. De eso que no quepa duda”, indicó a El Meridiano.



El exgobernador manifestó que salió del país mucho antes de conocer el llamado de Fiscalía y pidió “que no se busque con esto tratar de apresurar una decisión de la Fiscalía como una captura o tratar de decir que soy prófugo, voy a comparecer cuando se reprograme la fecha, les he dado la información de dónde estoy y como comunicarse conmigo para ser informado de la nueva fecha de la diligencia”.



Agregó que en su caso siempre ha existido una mala información sobre sus temas, “pero no quiero ahondar más en ello, lo que sí quiero dejar sentado y claro es que vamos a comparecer una vez se reprograme la diligencia, así se lo dije a la Fiscalía”, recalcó Lyons.