Mundo

Bill Clinton pide que se publiquen todos los archivos del caso Epstein en los que aparece

Ureña advirtió que, si no se publica la totalidad del material de la investigación, quedará en evidencia que se está recurriendo a "filtraciones selectivas" para implicar en supuestas irregularidades a personas que ya han sido exculpadas reiteradamente por la propia fiscalía, en referencia al expresidente Clinton.

Nuevas fotos del caso Epstein
Nuevas fotos del caso Epstein.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

