ANI prórroga por un mes más suspensión del cobro del peaje de Turbaco, Bolívar

En medio de la falta de acuerdos en la mesa de diálogo sobre el futuro del peaje del municipio de Turbaco, Bolívar; la Agencia Nacional de Infraestructura anunció que la suspensión del cobro en esta caseta se extenderá un mes más.

Es decir las talanqueras del peaje ubicado entre el municipio de Turbaco y la ciudad de Cartagena permanecerán arriba hasta el próximo 15 de agosto.

Entretanto, los integrantes del Comité ‘No más peajes’ insistieron en el desmonte total de esta caseta.

“Era de esperarse porque no se llegó a ningún acuerdo en la mesa del 13 de julio (…) Le hemos pedido al alcalde que utilice ese método constitucional de una consultar popular, que sea el pueblo el que decida, porque uno no logra asociar una doble calzada Cartagena- Barranquilla, donde no pasa por Turbaco, lo que quieren es que ese peaje permanezca ahí porque es la gallinita de los huevos de oro, el mayor flujo de vehículos de la doble calzada es de Turbaco”, aseguró Ángel Barreto, vocero del comité.

Por su parte, el alcalde del municipio de Turbaco, Guillermo Torres, ya había solicitado al Gobierno nacional extender la suspensión del cobro del peaje para evitar alteraciones de orden público.

Recordemos que el cobro del peaje de Turbaco fue suspendido desde el pasado 13 abril tras varios días de protestas ciudadanas.

