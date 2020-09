Así respondió viuda de Martín Elías a los que piensan que vive de la fama de su esposo

View this post on Instagram

Dayana Jaimes no se aguantó y así le respondió a los que creen que sólo vive de la fama de su fallecido esposo, Martín Elías 🤯 La comunicadora expresó que ejerce su carrera desde el 2018 y que gracias a Dios siempre ha tenido buenos trabajos 🤓 Además, reveló que esta próxima a graduarse de su maestría y que también estudiará Derecho 😅 ¿Qué tal te cae la viuda de Martín Elías? 🤔