Así será el toque de queda y ley seca en Barranquilla y Atlántico durante este fin de semana

Durante este fin de semana habrá toque de queda y ley seca en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, medida decretada con el objetivo de evitar que aumenten los casos de COVID-19. Estas restricciones se implementaron en los días que tradicionalmente se celebra el Carnaval de Barranquilla, pero que este año se ha cancelado totalmente por cuenta de la pandemia

Las medidas ordenadas por la Alcaldía de Barranquilla irán así:

Desde el sábado 13 de febrero a las 6:00 de la tarde y hasta el lunes 15 a la misma hora habrá toque de queda y ley seca.

El lunes 15 de febrero y el martes 16 de febrero no serán días cívicos como tradicionalmente se decretan para fiestas tradicionales.

La Gobernación del Atlántico decretó toque de queda y ley seca en todos los municipios durante todo el fin de semana entre 2:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Recuerda que desde las 6:00 p.m. del sábado 13 de febrero hasta las 5:00 a.m. del lunes 15 de febrero regirá toque de queda y ley seca en Barranquilla. El lunes 15 de febrero y martes 16 de febrero no serán días festivos. Descarga el decreto 👉 https://t.co/W2hwehOK1p pic.twitter.com/cIW36pgJha — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) February 12, 2021

“El peligro no se ha ido todavía y debemos seguir cuidándonos. No es hora de hacer fiestas, por lo que no habrá Carnaval, ni siquiera de manera virtual”, aseguró Jaime Pumarejo, alcalde de la ciudad.