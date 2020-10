Bebé de 14 meses resultó gravemente herida en medio de una balacera en Barranquilla

A punto de perder la vida estuvo una bebé de 14 meses que fue víctima de una bala perdida en el barrio San Luis, sur de Barranquilla , donde delincuentes dispararon de manera indiscriminada mientras intentaban huir.

El caso se registró cuando dos hombres armados atracaron a una mujer que caminaba por el sector, pero quedaron al descubierto ante los vecinos, quienes los persiguieron e intentaron agredirlos.

Fue en ese momento en que los delincuentes abrieron fuego e impactaron a la menor, que se encontraba en brazos de una prima en la terraza de su casa.

"Yo me doy cuenta porque la niña tenía una peinilla en la mano y la tiró al suelo, entonces, miro y me veo la ropa manchada de sangre, pero no me dolía nada. Ahí pensé, si no soy yo, es la niña, enseguida me tiré al suelo y empecé a gritar porque no sabía qué hacer", contó la prima de la menor.

Mi tío, el papá de la niña, se dio cuenta y me la arrebató de los brazos. Menos mal había un taxi aquí cerca parqueado y enseguida se la llevaron" añadió.

La menor se encuentra fuera de peligro luego de ser sometida a una cirugía de urgencia. Mientras se recupera, las autoridades están tras la pista de los responsables, aseguró el coronel Oleskyenio Flórez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Publicidad

"Seguimos en la búsqueda de los sujetos con el fin de dar captura y poner a buen recaudo a estas personas que de manera inescrupulosa quieren cometer actos delincuenciales en el área metropolitana", afirmó el coronel Flórez.