Bomberos confirmaron que siete personas se salvaron de morir en medio de un incendio

Gracias a la rápida acción de los vecinos del barrio Tajamar en Soledad, Atlántico y con la ayuda del cuerpo de Bomberos de Barranquilla, cuatro menores de edad y tres adultos, entre ellos uno, en situación de discapacidad, se salvaron de morir al quedar en medio de un incendio esta madrugada.

Edwin Pacheco, miembro del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, confirmó que a la vivienda le rocearon gasolina y le prendieron fuego.

La conflagración reveló una grave problemática social y fue que los bomberos de Soledad no atendieron la emergencia porque según Prospero Carbonell, comandante del cuerpo de bomberos del municipio, los vehículos no tenian combustible, están sin soat y los voluntarios no tienen seguridad social.

El incendio dejó pérdidas materiales y las autoridades del municipio anunciaron la apertura de una investigación del porque no se atendió la emergencia.

#Video .@comasdiana recorre la casa que se incendió esta madrugada en el barrio Tajamar de Soledad, al parecer le habrían roceado gasolina por lo que se presume que fue un atentado en contra de uno de sus habitantes pic.twitter.com/8LbQja0Sd3 — BLU Caribe (@BLUCaribe) December 5, 2017

