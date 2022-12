Centro comercial de Barranquilla que discriminó a mujer trans deberá disculparse

La joven trans Nomi Orozco interpuso una acción de tutela en contra del centro comercial Buenavista de Barranquilla por prohibirle usar el baño de mujeres.

Considerando que se trató de un acto de discriminación, el Juzgado 28 civil municipal de Barranquilla ordenó que el establecimiento deberá ofrecer disculpas en menos de 48 horas en un acto público.

“Mientras estaba en el baño una aseadora del lugar me pidió que me saliera porque a ella no le parecía conveniente que estuviera en el baño. Mostré mi documento, que me acredita como una mujer legalmente, pero ella nunca quiso acceder a ver mi documento y me dijo que tenía que salirme”, narró la joven Nomi a Blu Radio.

El juez obliga al centro comercial a ofrecer las disculpas en un espacio apropiado y abierto al público, ante la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Personería, quienes estarán como garantes.