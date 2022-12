Colombia no votará por acuerdos, sino a favor o en contra de Uribe: expertos

Colombia este domingo saldrá a votar a favor o en contra de Santos y Uribe, y no realmente por los alcances del acuerdo de paz. Así lo afirmaron panelistas durante el debate realizado en Vive Barranquilla, durante la gran alianza Blu Radio y El Heraldo en Barranquilla.



"Hay un componente de ese voto del domingo que no será sobre la paz y sobre el acuerdo. Creo que el domingo va a votar mucha gente a favor o en contra de la figura de Álvaro Uribe. Es una figura que motiva y polariza a muchas personas", aseguró el analista político Thierry Ways, quien asegura que votará por el NO.



A su turno, Marco Swchartz, director de El Heraldo, indicó que de la misma manera aplicaba para los santistas y antisantistas. Sin embargo, Ways discrepó en esta observación y señaló que "si vota el antisantismo, gana el no".



Para este, los colombianos siguen moviéndose por la emoción y no por la razón, al momento de ir a las urnas.



A esta observación se sumó el abogado y docente universatorio Julio Maya, quien dijo que las emociones son el común denominador en las motivaciones por la que votarán los ciudadanos el próximo dos de octubre.