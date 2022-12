De ser necesario, Odebretch cedería 100% de participación en APP: Cormagdalena

Como satisfactorio calificó el capitan Álvaro Mendoza, director de Cormagdalena, el debate que realizó el Senado al proyecto que busca recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

"Entendieron que el proyecto debe salvarse y que está por encima de todo", indicó Mendoza.

Aseguró que, tras no darse el cierre financiero el pasado 11 de junio, la firma Odebretch indicó que, de ser necesario, estarían dispuestos a ceder el 100% de su participación en el contrato, por medio del consorcio Navelena.

Frente a las críticas hechas por David Name dijo que están dispuestas a que el proyecto se salve dentro de la ley, "pero no a costa de todo". "Si yo soy el responsable de que no se haya dado el cierre financiero, pues me voy. Ese es un debate que se debe dar", aseguró el capitán.

Indicó que la multa ya está corriendo a Navelena por no haber realizado el cierre financiero el pasado 11 de junio, la cual es de poco más de $20 millones por cada día que corre.