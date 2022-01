Declaran calamidad pública en Sucre por inundaciones

El rompimiento del jarillón del río Cauca, en el punto conocido como Cara ‘e gato, mantiene desesperada a la comunidad que ha tenido que abandonar sus tierras por la arremetida del río Cauca en pleno verano, dado que se sigue filtrando una buena porción de agua por un boquete que inicialmente era de 400 metros y hoy alcanza un ancho de más de 1.000 metros.

Ante esta situación la Gobernación de Sucre decretó la calamidad pública en los municipios de las subregiones de la Mojana y el San Jorge.

El director de la unidad de gestión de riesgo de Sucre, Andrés Linero, señaló que esta nueva declaratoria permitirá gestionar un plan de acción para mitigar la problemática.

“Consiste en reparaciones de vías, en ayudas al campesinado en el tema de semilla, las infraestructuras de escuelas, todo el tema complementario y mantenimiento por el general por las afectaciones”, dijo Andrés Linero.

Por su parte, Juan David Díaz, líder social, señaló que por primera vez los gremios de toda la Mojana sucreña, de Córdoba y Bolívar, se unieron para exigir una pronta solución, ya que han perdido cultivos y cabezas de ganado. Dice que hay temor que la situación empeore con la llegada del invierno.

“Bolsas de concreto que están tirando no son ancladas y se las está llevando el río y el boquete cada día está más grande. Hay temor que venga el invierno y no se ve que están actuando. En verano dicen que no trabajan porque está dura y en invierno tampoco”, aseguró Juan Díaz.

